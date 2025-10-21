إعلان

إصلاح خط مياه قرية عشما بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:13 ص 21/10/2025
المنوفية- أحمد الباهي:


شهدت قرية عشما التابعة لمركز الشهداء محافظة المنوفية، عطلًا فى خط المياه المار بالطريق الأسفلتي، والذي يبلغ قطره 8 بوصة، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق المستفيدة من الخط.


وانتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء، يرافقه محمود أبو سماحة رئيس الوحدة المحلية بكفر عشما، وفِرق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق، لبدء أعمال الإصلاح والصيانة والتعامل السريع مع الحالة الطارئة اليوم الثلاثاء.


وتمكنت الفرق من احتواء الموقف وعودة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتضررة، في إطار حرص الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة للطوارئ والتعامل الفوري مع الأزمات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين.

قرية عشما صلاح خط مياه لمنوفية

