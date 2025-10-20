المؤبد لربة منزل قتلت صديقتها وأحرقتها لتنتحل شخصيتها في الخانكة

بنها - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها (الدائرة الثالثة)، بالسجن المؤبد على ربة منزل أدينت بقتل صديقتها عمداً مع سبق الإصرار، ثم إحراق جثتها لإخفاء الجريمة في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام المتهمة "هند ع. ع" (20 عاماً)، باستدراج صديقتها المجني عليها "ش. ع" إلى منزلها، حيث باغتتها وخنقتها بغطاء الرأس حتى فقدت الوعي، ثم سكبت عليها البنزين وأشعلت النار في جسدها.

وبحضور زوج المتهمة، اعتقد أن الجثة المحترقة تعود لزوجته، فتم استخراج شهادة وفاة باسم القاتلة التي كانت قد هربت. إلا أن الأهالي اكتشفوا لاحقاً أن المتهمة لا تزال على قيد الحياة، وأن الجثة المدفونة تعود لصديقتها الضحية.

وبعد القبض عليها، اعترفت المتهمة بجريمتها تفصيلياً، ليصدر بحقها حكم بالسجن المؤبد.