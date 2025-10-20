فرقتا كفر الشيخ والعريش تتألقان في مهرجان "تعامد الشمس" بأسوان (صور)

محامي طفل الإسماعيلية: هذا ما وجدوه في غرفة القاتل

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان ليلة فنية مبهجة، حيث تألقت فرقتا كفر الشيخ والعريش للفنون الشعبية ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يُقام احتفالًا بالظاهرة الفلكية بمعبد أبو سمبل.

وعلى مسرح قصر ثقافة كوم أمبو، قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية عروضًا متنوعة نالت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، شملت لوحات فنية مثل "الغزل الفلاحي"، "الحضرة"، و"التنورة"، عاكسة التراث الشعبي للمحافظة.

وفي بيت ثقافة كلابشة، أبدعت فرقة العريش للفنون الشعبية في تقديم لوحات فنية من البيئة السيناوية، منها "رجال سيناء" و"الفرح العرايشي"، التي أبرزت عادات وتقاليد أبناء سيناء الأصيلة.

يُذكر أن المهرجان، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، يستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، ويقدم عروضه في 11 موقعًا ثقافيًا وسياحيًا في مختلف أنحاء أسوان.