بني سويف- حمدي سليمان:

تشهد محافظة بني سويف أجواء انتخابية متصاعدة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس 45 مرشحًا على 9 مقاعد فردية على مستوى دوائر المحافظة.

وتضم قائمة المرشحين 13 مرشحًا يمثلون عددًا من الأحزاب السياسية، إلى جانب 32 مرشحًا مستقلًا، ما يعكس تنوع التوجهات والرؤى بين المرشحين في مختلف الدوائر.

وبدأ المرشحون في تكثيف حملاتهم الدعائية، من خلال الجولات الميدانية ولقاء المواطنين، فيما لجأ آخرون إلى تعليق اللافتات والبنرات الدعائية، وعرض أفلام تسجيلية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستعراض إنجازاتهم السابقة وبرامجهم الانتخابية.

وفي هذا السياق، نظم حزب مستقبل وطن عددًا من اللقاءات لمرشحيه على المقاعد الفردية ضمن الائتلاف، بهدف حشد الدعم وحث الناخبين على التصويت لصالح مرشحي الحزب، في حين اعتمد المستقلون على الجولات السريعة في المراكز والقرى لتعريف المواطنين بهم وكسب التأييد الشعبي.

وتعد الدائرة الثالثة ومقرها مركز إهناسيا من أكثر الدوائر سخونة، حيث يتنافس فيها 10 مرشحين على مقعد واحد، من بينهم مرشح التحالف سيد محمد سيد، والنائبان السابقان سامي توفيق وعلي بدر.

في المقابل، تشهد الدائرة الثانية ومقرها مركزي الواسطى وناصر، تنافسًا حادًا تغلب عليه العصبية القبلية، إذ يخوض المعركة فيها 17 مرشحًا، بينهم ثلاثة من التحالف: أحمد إبراهيم جنيدي مرشح حزب مستقبل وطن، محمد فاروق مرشح حزب الجبهة، وعبد الحكيم مسعود عن حزب النور، في مواجهة 14 مرشحًا مستقلًا.