لتوفير 3500 فرصة عمل.. افتتاح ملتقى توظيفي بالقليوبية (صور)

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، الملتقى التوظيفي بنادي قليوب الرياضي والاجتماعي، والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل ومديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 35 شركة من القطاع الخاص، مقدمة أكثر من 3500 فرصة عمل حقيقية لشباب المحافظة من مختلف المؤهلات.

شهد الملتقى إقبالًا كبيرًا من الشباب الباحثين عن فرص عمل، بحضور الأستاذ فوزي صابر، مدير مديرية العمل، والدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة، واللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، والدكتورة نجلاء الفرماوي، مدير مكتب حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية.

وأكد المحافظ خلال جولته بين أجنحة الشركات أن توفير فرص عمل لائقة للشباب يمثل قضية أمن قومي واجتماعي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على فتح آفاق جديدة للتوظيف بما يتناسب مع مؤهلات الشباب وطموحاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المهندس أيمن عطية أن الملتقى يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين أجهزة ومديريات المحافظة، ويعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن فرص العمل المطروحة شملت قطاعات متعددة مثل المحاسبة، والمبيعات، والتسويق، وخدمة العملاء، والهايبر ماركت، والمصانع، والتسويق العقاري، والأغذية، والأثاث، والمطاعم، والملابس، والنشر.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تكتفي بعقد الملتقيات التوظيفية فقط، بل تعمل بصفة مستمرة على توفير فرص عمل حقيقية من خلال اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، مع منح أولوية خاصة لذوي الهمم دعمًا لحقهم في العمل والدمج المجتمعي الكامل.

وأكد محافظ القليوبية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، موجهًا بضرورة تكرار تنظيم هذه الملتقيات بشكل دوري في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشهد الملتقى إجراء مقابلات فورية بين ممثلي الشركات والمتقدمين، وسط أجواء من الجدية والالتزام، بما يعكس حرص الدولة على دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.