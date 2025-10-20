وحدة السكان بالأقصر تؤهل الشباب لسوق العمل عبر دورة كهرباء "السلسيون"

شهدت محافظة الأقصر عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بـ دورة تدريب الكهرباء (السلسيون)، التي تنظمها وحدة السكان بالأقصر بمركزي الطود وإسنا، بالتعاون مع مركز دندرة الثقافي، ومؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب، وجمعية الخير والبركة بالقرايا بإسنا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية، وتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وأكدت وحدة السكان بالأقصر أن هذا التدريب يهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم مهنيًا لسوق العمل، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجرت المقابلات الشخصية تحت متابعة وإشراف اللواء عبدالله عاشور، سكرتير عام المحافظة، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، بحضور رشا شعبان رئيس وحدة السكان بالأقصر، وهبة رمضان منسق المسؤولية المجتمعية، وإبراهيم الدسوقي ممثل مركز دندرة الثقافي، وأحمد عبد اللطيف الشناوي مقرر ومنسق وحدة السكان الفرعية بالطود، ومنتصر عبد العزيز مقرر وحدة السكان الفرعية بإسنا.