بعد أسبوعين.. أمن الشرقية يكشف لغز مقتل مسن

الشرقية - ياسمين عزت:



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف لغز مقتل مسن عُثر على جثته داخل مسكنه بقرية بيشة قايد بالزقازيق، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه الذي قتله بهدف السرقة.



كانت مديرية الأمن قد تلقت إخطارًا قبل أسبوعين بالعثور على جثة جمال عبدالعاطي، 65 عامًا، غارقًا في دمائه بمنزله، وبه عدة جروح قطعية، وشكلت فريق بحث موسع لكشف ملابسات الحادث.



وكشفت التحريات أن المجني عليه، الذي كان يعيش بمفرده، قُتل على يد صديقه "ح.ا"، 50 عامًا، والذي اعتاد زيارته، حيث وجه له عدة طعنات قاتلة للاستيلاء على أمواله.



وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، الذي تم حبسه على ذمة التحقيقات التي تجري في الواقعة.