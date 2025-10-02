إعلان

ضبط 5 عاطلين بتهمة الاعتداء على طفل في شبين القناطر

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:02 م 02/10/2025

المتهمين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على 5 عاطلين، لاتهامهم بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بقرية كفر الدير التابعة لمركز شبين القناطر.


وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه 5 شباب من أبناء القرية بالتعدي المتكرر على نجلها، وهو طالب بالصف الإعدادي.


وبعد إجراء التحريات، تبين صحة البلاغ، وتم تحديد هوية المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا، وجميعهم عاطلون ويقيمون في نفس القرية.


وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.

