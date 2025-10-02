خبر سار لمرضى السكري بالأقصر.. بدء صرف أدوية تكفي شهرين متتاليين

أعلن دكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن بدء صرف جميع أنواع أدوية مرضى السكري بجرعات تكفي لمدة شهرين متتاليين من خلال كافة الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة وذلك لضمان حصول المنتفعين على الخدمات الطبية بأعلى معايير الجود.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير عام الفرع، لمتابعة سير العمل داخل المنشآت ، حيث أعلن "شعبان" عن بدء صرف جميع أنواع أدوية مرضى السكري بجرعات تكفي لمدة شهرين متتاليين من خلال كافة الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأكد أن هذا القرار يمثل نقلة مهمة في ملف توافر العلاج، ويأتي ثمرة جهود متواصلة من إدارات الفرع المختلفة لتأمين مخزون الأدوية وتوفيره بشكل دائم، حرصًا على راحة المنتفعين واستقرار حالتهم الصحية، مشددًا على أن وصول الدواء للمريض في الوقت المناسب هو أحد الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الصحية.

يذكر أن انعقاد تلك الاجتماعات يأتي حرصًا على متابعة سير العمل وضمان تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة.