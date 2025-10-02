إعلان

هشمت رأسه بحجر.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل بائع مناديل في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:37 م 02/10/2025

محاكمة تعبيرية

قرر قاضى التجديد الوقتي بمحكمة محرم بك الجزئية بالإسكندرية، تجديد حبس الفتاة المتهمة بقتل بائع مناديل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

كان قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل حديقة بدائرة القسم، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن الجثة لرجل فى العقد السادس من العمر، وبها إصابات وجرح عميق في الرأس وهشم بالجمجمة، فيما توصلت التحريات أن المجني عليه بائع مناديل بالمنطقة.

وكشفت التحريات وجود علاقة غير شرعية مع فتاة تعمل بائعة مناديل ونشوب مشادة كلامية بينهما بسبب رغبتها فى إنهاء تلك العلاقة تطورت إلى مشاجرة ضربته خلالها بحجر على رأسه بقوة، ما تسبب في تهشيم جمجمته وإصابته التي أدت إلى مقتله.

واستولت المتهمة على متعلقات المجني عليه وهربت قبل أن يجرى إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها والقبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

قتل بائع مناديل الإسكندرية محكمة محرم بك

