استخراج مسمار دباسة من بطن طفل في عملية دقيقة ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها من إنقاذ حياة طفل تعرض لحادث نادر، حيث اخترق مسمار دباسة جدار بطنه واستقر داخل التجويف البطني، في عملية جراحية دقيقة استخدم خلالها الفريق المنظار الجراحي إلى جانب جهاز الأشعة المتطور "سي أرم" لتحديد موقع الجسم الغريب بدقة عالية.



وصل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود جسم معدني حاد داخل البطن، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري لتجنب أي مضاعفات تهدد حياته.



قاد العملية الدكتور محمد متولي، رئيس قسم جراحة الأطفال، بمشاركة كل من الدكتور وليد محمد، استشاري جراحة الأطفال، والدكتور محمود ممدوح، نائب القسم، حيث نجح الفريق في استخراج المسمار بأقل تدخل جراحي ممكن، مما ساهم في تعافي الطفل بسرعة وفاعلية.



وأكدت إدارة المستشفى، برئاسة الدكتور محمود البرنس وتحت إشراف أ.د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، دعمها الكامل للفريق الطبي وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال، مشيدة بالجهود المبذولة والكفاءة العالية للفريق الطبي.



وخرج الطفل من المستشفى بحالة صحية مستقرة، فيما وجه الفريق الطبي رسالة توعية للأسر بضرورة الحذر والانتباه إلى خطورة الأدوات الحادة والأجسام الغريبة التي قد يتعرض لها الأطفال داخل المنزل أو أثناء اللعب.



