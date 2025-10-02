المنوفية- أحمد الباهي:



استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد فرغلي مدير المستشفيات بالهيئة، والدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، والدكتور محمد عبدالعزيز نائب مدير المستشفى التعليمي، وصلاح خطاب رجل الأعمال، وذلك على هامش افتتاح وتفقد أعمال التطوير بالمستشفى والمشاركة في المؤتمر السنوي لها تحت عنوان "HealthCare Gaps".



وأكد المحافظ حرصه على الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة سيشهد نقلة تنموية كبيرة من خلال إنشاء 6 كيانات طبية عملاقة باستثمارات تخطت 5 مليارات جنيه تقريبًا، تشمل (مشروع إنشاء مستشفى الشهداء وأشمون والسادات الجديدة، وإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بمنوف، ومستشفى جديدة بمدينة شبين الكوم، وجار البدء في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى قويسنا الجديدة).



وثمّن المحافظ الدور الفعال للمشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة وخطط المحافظة لتحسين مستوى الخدمات، وأهدى درع المحافظة لرئيس الهيئة تقديراً لمجهوداته، ولرجل الأعمال صلاح خطاب لدوره المجتمعي المتميز.



من جانبه أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بزيارة المحافظة، مشيداً بجهود المحافظ وسعيه الدؤوب للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة وتخفيف الأعباء عن المرضى.



ومن المقرر افتتاح وتفقد أعمال تطوير الموقع العام لمستشفى شبين الكوم التعليمي والمبنى الاقتصادي والحضانات وعناية الأطفال ووحدة التحضير الوريدي وقسم الطب النفسي.