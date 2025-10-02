إعلان

محافظ الوادي الجديد يودّع أولياء أمور أوائل الشهادات الفائزين برحلات العمرة

كتب : مصراوي

11:49 ص 02/10/2025

محافظ الوادي الجديد يودّع المعلمين وأولياء أمور أو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ودع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الفوج الأول من المعلمين وأولياء أمور أوائل طلاب الشهادات ، الفائزين برحلات العمرة المُهداة من المحافظة، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، و الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، و محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، و الشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المعتمرين من مراكز الخارجة والفرافرة وباريس، راجيًا لهم عمرةً مقبولة، ومتمنيًا لهم السلامة والدعاء لمصر قيادة وشعبا بدوام الأمن والازدهار.

كما أشار إلى أن الفوج الثاني من الفائزين يشمل معلمي وأبناء مركزي الداخلة وبلاط، والمقرر مغادرته للأراضي المقدسة نهاية شهر أكتوبر الحالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الوادي الجديد أولياء أمور أوائل الشهادات الفائزين برحلات العمرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع