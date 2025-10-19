"عيشها بصحة".. حملة توعية ومسابقات لطلاب المدارس في جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، فعاليات حملة "عيشها بصحة" بقرية الطرفة التابعة لمدينة أبورديس، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي بين المواطنين، وخاصة طلاب المدارس.

تضمنت فعاليات الحملة، التي استضافتها مدرسة "الشهيد محمد فاروق"، مسابقات تفاعلية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وندوات توعوية حول أهمية غسل الأيدي، ونظافة الفم والأسنان، وخطورة شرب المياه الجوفية غير المعالجة.

كما شملت الحملة تقديم التطعيمات الإجبارية للطلاب وفقًا للجدول القومي، للتأكيد على أهمية التحصين في الوقاية من الأمراض المعدية.

يأتي هذا النشاط في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على دعم المبادرات الوقائية وتعزيز دور المدارس في نشر الثقافة الصحية بين الأجيال الجديدة.