القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



انطلقت اليوم الأحد 19 أكتوبر فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، ومعالي محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأكد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المسابقة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحفيز التفوق الدراسي وتشجيع روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب وتنمية قدراتهم العلمية والشخصية.

وأوضح عبده أن مسابقة أوائل الطلبة تعد إحدى المبادرات التعليمية الهادفة إلى تشجيع التميز الأكاديمي وتنمية مهارات التفكير والابتكار لدى الطلاب، من خلال خلق بيئة تنافسية إيجابية تعزز قيم التعاون والمثابرة والطموح.

وأضاف أن فعاليات المسابقة تُجرى أولًا على مستوى الإدارات التعليمية، تمهيدًا لاختيار الفِرق الفائزة التي ستمثل كل إدارة في المرحلة النهائية على مستوى المحافظة.

ودعا مدير تعليم القليوبية جميع المدارس إلى المشاركة الفعالة ومتابعة جداول المسابقات عبر الإدارات التعليمية، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات كل التوفيق والنجاح والتقدم.