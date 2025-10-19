السجن 3 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لصاحب محل بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لصاحب محل زيوت سيارات بمحرم بك.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسوبه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إمام الصيرفي والمستشار محمد صلاح، والمستشار أحمد الحداد، وسكرتير المحكمة سيد البتانوني.



ترجع وقائع القضية المقيدة رقم 10697 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد تعدي مواطن على آخر بسلاح أبيض.



وكشف التحقيقات أن المجني عليه "أ.ن.ع" صاحب محل زيوت سيارات

تببن من التحقيقات، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم " م.ع.ص" عاطل، صاحب محل زيوت سيارات، فوجئ بحضور المتهم "أ.ن.ع" عاطل، إلى محله بمنطقة محرم بك حاملاً سلاح أبيض وتعدي عليه بالضرب عدة.



ووفقاً لأوراق القضية، استقرت الضربات بيد المجني عليه اليسري ونتج عنها إصابته، والتي خلفت عاهة مستديمة بحوالي 15%.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.