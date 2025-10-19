جنوب سيناء – رضا السيد:

تحولت ساحة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ إلى لوحة وردية مبهجة، مع انطلاق المهرجان السنوي للاحتفال بشهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، بمشاركة مئات السائحين من مختلف الجنسيات إلى جانب المصريين وطلاب المدارس.

وشهدت الفعاليات أجواءً مليئة بالحماس والبهجة، حيث انطلقت البداية بقرع الطبول التي جابت أرجاء المنطقة إيذانًا ببدء الماراثون الرياضي، أعقبها ماراثون للدراجات وآخر للجري، بمشاركة أكثر من 400 متسابق من المصريين والأجانب.

وقال رامي رزق الله، مسئول قطاع سوهو سكوير، إن هذا المهرجان يُنظم سنويًا بالتعاون مع مديرية الصحة، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدي، مشيرًا إلى أن المنطقة تم تزيينها بالكامل باللون الوردي، كما تم توزيع تيشيرتات وردية على المشاركين في الماراثون؛ في رسالة رمزية تؤكد أن الإصابة بسرطان الثدي ليست نهاية، بل بداية جديدة نحو الشفاء والأمل.

وأوضح أن المهرجان تضمن أيضًا فقرات رياضية وفنية، إضافة إلى ندوات توعوية ألقتها الفرق الطبية حول أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من المرض، لافتًا إلى أن مؤسسة "بهية" ستواصل خلال الشهر تنفيذ مبادرات وأنشطة خيرية لتعزيز الوعي بين جميع فئات المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن جميع الجهات بالمحافظة تتعاون خلال شهر أكتوبر لتكثيف التوعية بسرطان الثدي، موضحًا أن المرض يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين السيدات في العالم، حيث تصاب سيدة من كل ثمان سيدات وفقًا للإحصاءات العالمية.

وأشار إلى أن الفعاليات تهدف إلى نشر الوعي الصحي، وتشجيع السيدات على الكشف المبكر الذي يسهم في رفع نسب الشفاء بشكل كبير.

وأعرب العديد من السائحين الأجانب عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، مشيدين بوعي الشعب المصري واهتمامه بالقضايا الإنسانية والصحية، مؤكدين أن شرم الشيخ لا تقدم فقط السياحة، بل تنشر رسائل الأمل والحياة بلونها الوردي هذا الشهر.