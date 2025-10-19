بعد هجوم سوهاج.. كلب ضال يروع قرية ببني سويف ويصيب 8 أشخاص

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر عقرهم من كلب ضال بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول كل من:

"بشرى م. ش" 12 عامًا مصابة في اليد والساق اليسرى، "أحمد س. ع" 9 أعوام مصاب في اليد اليسرى، "أمينة ز. س" 62 عامًا مصابة في الوجه واليد، "أدهم م. ر" مصاب في الساق اليمنى، "أحمد ع. م" 15 عامًا مصاب في اليد اليمنى، "مصطفى ع. س" 7 أعوام مصاب في الوجه واليد، "حمزة م. ش" مصاب في اليد اليسرى، و"بدر م. ع" مصاب في الفخذ الأيمن، إثر تعرضهم لهجوم من كلب ضال.

جرى تقديم المصل واللقاح اللازمين للمصابين داخل مستشفى الواسطى المركزي، وحجزهم تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهم الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.

وشهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد، حادثة مأساوية عندما هاجم كلب مسعور عددًا من الأهالي أثناء سيرهم في الطريق العام بمركز المراغة شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة، نُقل ثلاثة منهم إلى مستشفى طهطا العام نظرًا لخطورة حالتهم الصحية.

