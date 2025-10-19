إعلان

بعد هجوم سوهاج.. كلب ضال يروع قرية ببني سويف ويصيب 8 أشخاص

كتب : حمدي سليمان

10:59 ص 19/10/2025

كلب ضال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر عقرهم من كلب ضال بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول كل من:

"بشرى م. ش" 12 عامًا مصابة في اليد والساق اليسرى، "أحمد س. ع" 9 أعوام مصاب في اليد اليسرى، "أمينة ز. س" 62 عامًا مصابة في الوجه واليد، "أدهم م. ر" مصاب في الساق اليمنى، "أحمد ع. م" 15 عامًا مصاب في اليد اليمنى، "مصطفى ع. س" 7 أعوام مصاب في الوجه واليد، "حمزة م. ش" مصاب في اليد اليسرى، و"بدر م. ع" مصاب في الفخذ الأيمن، إثر تعرضهم لهجوم من كلب ضال.

جرى تقديم المصل واللقاح اللازمين للمصابين داخل مستشفى الواسطى المركزي، وحجزهم تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالتهم الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.

وشهدت محافظة سوهاج اليوم الأحد، حادثة مأساوية عندما هاجم كلب مسعور عددًا من الأهالي أثناء سيرهم في الطريق العام بمركز المراغة شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة، نُقل ثلاثة منهم إلى مستشفى طهطا العام نظرًا لخطورة حالتهم الصحية.

اقرأ أيضا

رعب في سوهاج.. كلب مسعور يهاجم المارة ويصيب 4 بجروح خطيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلب ضال بني سويف اصابة أشخاص هجوم سوهاج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين