ضبط عاطل وفتاة يتاجران في المواد المخدرة ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل وفتاة لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها بين الشباب بدائرة قسم ثان بنها، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم المخدرات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، معلومات من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، تفيد بقيام عاطل يُدعى “الشيمي” وفتاة تُدعى “ابتسام” باتخاذ نطاق القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد عدة أكمنة أمنية بقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفى الكردي معاوني رئيس المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزة الأول 53 كيسًا من مخدر الآيس و20 جرامًا من الهيروين وسلاح ناري (فرد خرطوش محلي الصنع)، كما عُثر بحوزة الثانية على 43 كيسًا من مخدر الآيس.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.