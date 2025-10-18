أُصيب شخصان، أحدهما في حالة حرجة، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم (ط ه ص 3457) وأخرى ربع نقل تحمل رقم (ط ن م 9561)، اليوم السبت، بطريق الإسماعيلية – أبوصوير.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة عبداللطيف أحمد عبداللطيف، 35 عامًا، مقيم بشارع البحري، والذي نُقل إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ مصابًا بـ كسر مضاعف في الساعد الأيسر، واشتباه كسر في الساق اليسرى، وجرح قطعى بالذقن بطول 10 سنتيمترات، إضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أُصيب شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 30 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وهو في غيبوبة تامة (غير مستجيب للألم)، ويعاني من اشتباه كسر بعظام الجمجمة والعمود الفقري، واشتباه نزيف داخلي بالبطن والرأس، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

فيما رفعت الجهات المعنية، آثار الحادث من موقع التصادم لتسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق