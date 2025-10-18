إعلان

محافظ الأقصر يعقد الاجتماع الأسبوعي لمتابعة منظومة التقنين

كتب : مصراوي

05:35 م 18/10/2025
    محافظ الأقصر يعقد الاجتماع الأسبوعي (1)
    محافظ الأقصر يعقد الاجتماع الأسبوعي (5)
    محافظ الأقصر يعقد الاجتماع الأسبوعي (6)
    محافظ الأقصر يعقد الاجتماع الأسبوعي (3)
    محافظ الأقصر يعقد الاجتماع الأسبوعي (2)

الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الاجتماع الأسبوعي لمتابعة منظومة التقنين، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما شارك في الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير الشؤون المالية والإدارية، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، والإيرادات والتحصيل، إضافة إلى مدير مديرية المساحة ، ومسئول الإصلاح الزراعي ومسؤولي ملف التقنين بالمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ الأقصر بمعدلات الإنجاز في ملفات الغير صالح، والغير جاد، والغير مستوفى، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ بها مرتفعة.

كما وجه محافظ الأقصر مندوبي المراكز بسرعة إعداد عقود الإيجار الخاصة بالإصلاح الزراعي، مشددًا على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات المطلوبة.

كما استعرض محافظ الأقصر خلال الاجتماع الكتب الدورية الخاصة بمنظومة التصالح.

واختتم عمارة الاجتماع بالتأكيد على أنه سيتم عقد الاجتماع الأسبوعي القادم في موعده المحدد، على أمل الانتهاء الكامل من ملف التقنين خلال الفترة المقبلة.

