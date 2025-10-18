مطاردة حمام تنتهي بكارثة.. مصرع طفل سقط من عقار في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي طفل يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه، صباح اليوم السبت، إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر بأحد العقارات المهجورة بشارع القاعات في مدينة أسيوط، أثناء محاولته اصطياد حمام.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بسقوط الطفل من ارتفاع شاهق بالقرب من كلية البنات الإسلامية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط القسم وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث أكدت المعاينة والفحص الأولي مصرع الطفل يوسف. ف. س، وفقًا لما ورد في أقوال المبلغ.

وجرى التحفظ على الجثة بمكان الواقعة، وتحريز الموقع، كما حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.