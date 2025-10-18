إعلان

استجابة لشكاوى الأهالي.. استمرار حملات رش البعوض لمدة أسبوع (صور)

كتب : رضا السيد

10:09 ص 18/10/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة نويبع حملة موسعة لمكافحة البعوض والحشرات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للقضاء على يرقات البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، إن الحملة تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بسيارات مجهزة لعمليات الرش في مختلف أحياء المدينة، تشمل مناطق تربية الحيوانات، والميادين، والمسطحات الخضراء، والمتنزهات العامة.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، أن حملات الرش ستستمر لمدة أسبوع متواصل، باستخدام سيارات الضباب وأدوات المكافحة الحديثة وأجهزة الاستكشاف، إلى جانب تنفيذ أعمال الترصد الحشري ليرقات البعوض، للحد من انتشار الأمراض المتوطنة ومقاومة الحشرات الناقلة للعدوى.

ودعا رئيس المدينة المواطنين إلى التعاون مع المجلس المحلي للحد من أسباب انتشار البعوض، من خلال الالتزام بوضع القمامة في أكياس مغلقة داخل الصناديق المخصصة، وتغطية خزانات المياه بإحكام، والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات قمامة أو مياه راكدة، حتى تتمكن فرق الوحدة المحلية من التعامل معها على الفور.

