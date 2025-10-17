باشرت المحافظات إجراءات تعديل تعريفة ركوب وسائل النقل المختلفة، عقب إعلان وزارة البترول عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية تسري اعتبارًا صباح اليوم الجمعة، وشملت سيارات السرفيس، والنقل العام والجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض.

وأكدت المحافظات أن التعريفة الجديدة تم وضعها بناءً على دراسة دقيقة ومراعاة لمسافة كل خط سير لضمان تحقيق العدالة، مع تنسيق كامل مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد الأسعار ومنع استغلال المواطنين.

وفي إطار حملتها لضبط الأسعار وضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة، حذرت المحافظات المواطنين من دفع أي أجرة تزيد عن القيمة الرسمية، وخصصت عددًا من الأرقام والخطوط الساخنة الفورية لتلقي كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بزيادة الأجرة، بهدف التصدي لجشع السائقين المخالفين.

البداية مع محافظة المنيا، التى ناشدت المواطنين، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر الأرقام: 086-2342200 / 086-2320001، والخط الساخن لادارة المرور 19735 ، أو غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو التلاعب بالأسعار، مؤكدة أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها بشكل لحظي حفاظاً على حقوق المواطنين.

فى السياق نفسه، ناشدت محافظة أسيوط، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات في الأجرة أو استغلال من قبل السائقين من خلال الأرقام التالية (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والبلاغات عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

فيما أكدت محافظة الدقهلية، تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .

ودعت محافظة الوادي الجديد، المواطنين في حالة وجود أي شكوى بخصوص التعريفة الجديدة أو تلاعب بأسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المعلن عنها يتم تقديم الشكوى من خلال مسؤول حماية المستهلك بالمديرية ياسر ملك 01229840047 ، أو رقم غرفة العمليات 0922928959، أو عبر رسائل الصفحة، وكذا من خلال رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحد 16528.

وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين الإبلاغ فوراً على أرقام غرفة العمليات"١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦، عن أي محاولة لاستغلالهم أو التلاعب بأسعار تعريفة الركوب، وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفى الفيوم، طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.

وفى قنا وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى للمواطنين، على الأرقام (0963329542 - 0963328472 - 0963337291)، والخط الساخن 15541.

وفى الشرقية، دعت المحافظة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة الركوب أو في حال عدم توافر المواد البترولية داخل المحطات، وذلك عبر غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن 2303693-055، أو الرقم الموحد: 114 مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وفيما ناشدت محافظة البحيرة، المواطنين في حال وجود أي شكوى تتعلق بسعر الوقود أو تعريفة الأجرة، الاتصال على الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة عبر الأرقام:0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134 بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة ‎01000239547.

كما ناشدت محافظة كفرالشيخ، جميع المواطنين بعدم دفع أي أجرة تزيد عن القيمة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف أو يمتنع عن التحميل عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات بالمحافظة، أو الخط الساخن للمرور (136) والرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية.

ودعت محافظة الإسماعيلية، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، حيث تستمر غرفة طوارئ المحافظة بالانعقاد على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتم تخصيص أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك على مدار ٢٤ ساعة، عبر الخط الساخن ١١٤ أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، للإبلاغ عن المخالفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال أرقام غرف العمليات التالية:(2239804 - 2224899 - 2222035) بغرفة عمليات الديوان العام، و(2316985 - 2317017) بغرف عمليات المرور، (2174039 - 2174037) بمديرية التموين، أو عبر الخط الساخن 114.