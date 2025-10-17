المنيا-جمال محمد:

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمحافظة، لمتابعة انتظام العمل وفق التعريفة الجديدة للمواصلات، والاطمئنان على توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالتسعيرة المقررة، عقب تحريك أسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي وسيارات السرفيس والتاكسي.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز المنيا، إلى جانب ممثلي مباحث المرور والتموين، ومدير إدارة المواقف بالمحافظة.

وخلال جولته بمدينة المنيا، شدد كدواني على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة، موجهاً بوضع ملصقات واضحة على السيارات والمواقف تتضمن الأسعار المحددة لكل خط سير، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام، وفرض غرامات مالية وسحب تراخيص المخالفين فوراً.

كما ناشد المحافظ المواطنين سرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عبر الأرقام:

086-2342200 / 086-2320001

والخط الساخن لادارة المرور 19735 ،

أو غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها بشكل لحظي حفاظاً على حقوق المواطنين.