بعد زيادة أسعار الوقود.. تموين كفر الشيخ يشدد الرقابة على المحطات (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن شن حملات مكثفة على محطات الوقود في مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة حركة العمل ومدى التزامها بالتسعيرة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار المحروقات.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التموين أن كافة الإدارات التموينية بدائرة المحافظة كُلفت بالمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وإجراء الجرد الفعلي منذ بداية ساعة التطبيق الساعة السادسة صباحًا.

وأضاف أن الحملات تشمل التأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة أمام المواطنين بعد تحريك أسعار المحروقات وأسطوانات البوتاجاز، وضمان استقرار الحالة التموينية بالمحافظة، مع التواصل المستمر مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة لمتابعة سير العمل.