بني سويف تُعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسب تتراوح بين 10% و15%، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية دون أي استغلال أو تجاوز.

وجاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي:

5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف.

5 جنيهات بين المدينة وشرق النيل.

8 جنيهات لسرفيس شرق النيل (موقف محور عدلي منصور).

20 جنيهًا للتاكسي داخل المدينة.

32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفة الجديدة على سياراتهم.

كما شدّد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال، فضلًا عن تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية.

يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.