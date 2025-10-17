البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والنقل العام والتاكسي والتوك توك، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار المواد البترولية صباح اليوم الجمعة.

وأكدت المحافظ أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10% و15%، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، دون أي استغلال، مشددة على تكثيف الرقابة الميدانية على المواقف وخطوط السير لضمان الالتزام بالتعريفة وعدد الركاب المقرر.

وجاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي:

سيارات السرفيس: 6 جنيهات.

سيارات التاكسي (العداد): فتح العداد 14 جنيهًا، وكل كيلومتر 1.75 جنيه.

مركبات التوك توك: 7 جنيهات.

مركبات مشروع النقل الداخلي: 6 جنيهات لتذكرة الركوب.

ووجّهت المحافظ الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بتكثيف المتابعة الميدانية بجميع المراكز والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، مع التصدي للمواقف العشوائية والإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل جميع المواقف.

كما شددت المحافظ على أنه في حال تقاعس أي مركبة عن العمل على خطوطها المقررة، سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية العجز، مع الدفع بعدد من مركبات النقل الداخلي والسياحة عند الحاجة لضمان استقرار الحركة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار المتابعة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن، مشيرة إلى تخصيص خطوط لتلقي شكاوى المواطنين حال وجود أي زيادة غير مبررة في التعريفة أو أسعار الوقود عبر:

الخط الساخن (114)

غرفة العمليات المركزية بالمحافظة: 0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134

الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: ‎01000239547.