إعلان

محافظ البحيرة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والتاكسي والنقل العام (صور)

كتب : أحمد نصرة

10:56 ص 17/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    محافظ البحيرة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والتاكسي والنقل العام (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والنقل العام والتاكسي والتوك توك، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار المواد البترولية صباح اليوم الجمعة.

وأكدت المحافظ أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10% و15%، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والسائق، دون أي استغلال، مشددة على تكثيف الرقابة الميدانية على المواقف وخطوط السير لضمان الالتزام بالتعريفة وعدد الركاب المقرر.

وجاءت التعريفة الجديدة على النحو التالي:

سيارات السرفيس: 6 جنيهات.

سيارات التاكسي (العداد): فتح العداد 14 جنيهًا، وكل كيلومتر 1.75 جنيه.

مركبات التوك توك: 7 جنيهات.

مركبات مشروع النقل الداخلي: 6 جنيهات لتذكرة الركوب.

ووجّهت المحافظ الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بتكثيف المتابعة الميدانية بجميع المراكز والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، مع التصدي للمواقف العشوائية والإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل جميع المواقف.

كما شددت المحافظ على أنه في حال تقاعس أي مركبة عن العمل على خطوطها المقررة، سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية العجز، مع الدفع بعدد من مركبات النقل الداخلي والسياحة عند الحاجة لضمان استقرار الحركة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار المتابعة من خلال مركز السيطرة والتحكم بالمحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن، مشيرة إلى تخصيص خطوط لتلقي شكاوى المواطنين حال وجود أي زيادة غير مبررة في التعريفة أو أسعار الوقود عبر:

الخط الساخن (114)

غرفة العمليات المركزية بالمحافظة: 0453349447 – 0453356397 – 0453345599 – 0453342134

الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: ‎01000239547.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة أسعار المواد البترولية زيادة أسعار البنزين التعريفة الجديدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)