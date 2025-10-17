انفجار قاتل داخل ورشة بالفيوم.. مصرع عامل أثناء إصلاح إطار جرار

الفيوم - حسين فتحي:

لقي عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات مصرعه، إثر انفجار إطار جرار زراعي أثناء عمله بقرية الجمهورية التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوفاة العامل ربيع ر. م. (39 عامًا) أثناء عمله داخل محل إصلاح الإطارات بالقرية.

وكشفت التحريات التي قادها العقيد محمد ثروت عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، أن العامل كان يقوم بإصلاح الإطار الداخلي لجرار زراعي، وأثناء تزويده بالهواء بعد عملية اللحام، انفجر الإطار بقوة، ما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.