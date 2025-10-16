القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، الكشوف النهائية للمرشحين، معلنةً استبعاد ستة متقدمين لعدم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة لخوض السباق الانتخابي.

وضمت قائمة المستبعدين علاء عماد علي صبيح لعدم تقديم تقرير الكشف الطبي، وأحمد عبدالله صابر إسماعيل لعدم تقديم الكشف الطبي وعدم فتح حساب بنكي وتقديم إقرار الذمة المالية. كما تم استبعاد أشرف جابر صالح قلدس وطاهر حسين محمد حسين لعدم أداء الخدمة العسكرية، وكريم عزالعرب محمد إبراهيم خاطر لكونه مازال في الخدمة الاحتياطية، ومحمد شحته فوزي مختار أبوتريكة لعدم استكمال خدمته العسكرية.

وأكدت اللجنة أن قرارات الاستبعاد صدرت بعد مراجعة دقيقة لملفات المتقدمين كافة، وأن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضحت اللجنة أنه تم إرسال الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين للشروط إلى الجهات المعنية، تمهيدًا لتعليقها في محكمة بنها الابتدائية، استعدادًا لبدء فترة الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد.