محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية في 5 مراكز

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الأحوزة العمرانية لـ 106 عزبة، في 5 مراكز هي:، شربين، بلقاس، طلخا، نبروه، الجمالية، مؤكدا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

من جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا.