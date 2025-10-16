"كبسولة الزمن الرصاصية".. ماذا وجد الأثريون داخل أساسات فيلا سلفاغو في

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، احتفالية المدرسة البريطانية بمدينة المنيا الجديدة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية و التعليم و طلال معوض رئيس مجلس إدارة مدرسة المنيا البريطانية والمستشار أحمد البدري رئيس مجلس الآباء والأمناء والعقيد أ.ح محمد ابو زيد ممثلا عن المستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأولياء أمور وطلاب المدرسة، و نماذج مشرفة من المشاركين فى نصر أكتوبر المجيد.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة من الطلاب احتفالات النصر، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة لكل المصريين، ودافعًا قويًا للأجيال الجديدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية وأناشيد وطنية و أوبريت غنائى قدمه طلاب المدرسة، احتفاءً ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة.

كما جرى تكريم ثلاثة من المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة، ومنحهم دروعاً وشهادات تقدير لدورهم الوطني في ذلك النصر العظيم.