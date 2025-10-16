حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة فى الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، حملة موسعة بمركز ومدينة الخارجة لإزالة الإعلانات غير المرخصة المنتشرة بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إن هذه الحملة ضمن جهود الوحدة المحلية لإعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، حيث جرى إزالة الإعلانات العشوائية وقطع التيار الكهربائي عنها، خاصة تلك التي لم تحصل على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكد جهاد المتولي رئيس مركز الخارجة، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن ومنع أي مظاهر تشوه الشكل العام، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية ستواصل جهودها يوميًا لرصد أي مخالفات مماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن إدارة المرافق تعمل وفق خطة منظمة تستهدف جميع مناطق المدينة تباعًا، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط إزالة المخالفة، بل تحقيق الانضباط واستعادة الوجه الحضاري لمدينة الخارجة.