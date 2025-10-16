الرعاية الصحية بجنوب سيناء تستعد لتشغيل منشآت جديدة

جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس الدكتور أحمد عبد المنعم، مدير إدارة المكتب الفني بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور مديري وأعضاء إدارات الرعاية الأولية ، الرعاية الثانوية، الهندسية، الموارد البشرية، الشئون الإدارية، الصيدلة، المكتب الفنى ، والنظم والتحول الرقمي، لمتابعة مستجدات العمل واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الطبية الجاري تنفيذها.

وخلال الإجتماع، جرى مناقشة معدلات الأداء داخل المنشآت الصحية الحالية، وتقييم مراحل التجهيز والتشغيل لمركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء، باعتباره من المشروعات الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء.

كما جرى متابعة الزيارات الميدانية على المنشآت، وآليات التسجيل الإلكتروني، واستعراض الجداول التشغيلية، وموقف الأعطال الفنية لضمان سرعة التعامل معها وتحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء.

ومتابعة خطط الإدارات الفنية في مجالات البنية التحتية والتقنية وتوافر التجهيزات الطبية، إضافة إلى دعم الكوادر البشرية وتأهيلها، لضمان التشغيل الأمثل للمنشآت الجديدة فور افتتاحها.

وأكد مدير إدارة المكتب الفني، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الإدارات، وتكثيف المتابعة الميدانية، لضمان الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن تشغيل تلك المنشآت يأتي استكمالًا لخطة الهيئة في توسيع نطاق الخدمة الصحية المتكاملة على مستوى المحافظة.

ووجه بأهمية متابعة انتظام وسير العمل بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والدقة في الأداء، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل، وضمان الجاهزية الكاملة للمنشآت الجديدة.