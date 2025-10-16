أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، والتي أسفرت عن استرداد 278 فدانًا و18 قيراطًا و15 سهمًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مبانٍ مخالفة بمساحة 375 مترًا مربعًا، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 التي تستهدف التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن الحملات نُفذت في 8 مراكز وأحياء هي: منفلوط، أبنوب، أسيوط، ساحل سليم، الفتح، صدفا، أبوتيج، وحي شرق مدينة أسيوط، وأسفرت عن إزالة 38 حالة تعدٍ، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوقها كاملة دون تهاون.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن الإزالات شملت 16 حالة تعدٍ على أراضي تقنين تابعة لجهاز التعمير بمركز منفلوط، و6 حالات بمركز أبنوب على أراضٍ زراعية، و7 حالات بمركز أسيوط، و3 حالات بمركز القوصية، بالإضافة إلى حالتين بمركز ساحل سليم على أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي، وحالة واحدة في كل من مراكز الفتح وصدفا وأبوتيج، فضلاً عن إزالة حالة تعدٍ بحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد المحافظ أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تُجرى خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، يتم بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مشددًا على استمرار الحملات على مدار الساعة باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان سرعة التنفيذ وفرض هيبة الدولة.