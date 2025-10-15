جامعة المنيا تحتفل بانتصارات أكتوبر وتوقيع اتفاق السلام في غزة

المنيا - جمال محمد:

أقامت جامعة المنيا احتفالية كبرى، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "مصر النصر والسلام"، برعاية وحضور الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر وتوقيع اتفاقية السلام ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكّد الدكتور عصام فرحات أن احتفالات جامعة المنيا هذا العام تحمل معاني النصر والسلام في آنٍ واحد، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر لم يكن مجرد معركة لاسترداد الأرض، بل كان تجسيدًا لروح العزيمة والإصرار المصرية التي ما زالت تُلهم الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأضاف رئيس الجامعة أن توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة يؤكد من جديد دور مصر التاريخي والمحوري في حفظ السلام وصون الدماء ودعم استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة اليوم امتداد لنهج مصر الثابت في ترسيخ مبادئ السلام العادل، لتظل مصر دائمًا عنوان القوة والعقل والحكمة في مواجهة الأزمات.

كما وجه رئيس الجامعة التحية إلى أبطال القوات المسلحة المصرية الذين صنعوا النصر، وإلى القيادة السياسية المصرية التي تقود اليوم معركة بناء الوطن وترسيخ الأمن والسلام، مؤكدًا أن الجامعة ستظل منبرًا وطنيًا لترسيخ قيم الولاء والانتماء والسلام.

من جانبه، أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن سعادته بمشاركة جامعة المنيا في هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل صوت الحكمة في المنطقة، وأنها بقيادتها الرشيدة تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم، وتؤمن بأن السلام العادل هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح "كدواني" أن لحظة توقيع وقف إطلاق النار تمثل انتصارًا لإرادة الشعوب التي تنشد الأمن، وانتصارًا للدبلوماسية المصرية التي أثبتت أن الحوار والعقل يمكن أن يحققا ما تعجز عنه المدافع.

وشهدت الاحتفالية عرضًا فنيًا لكورال طلاب كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، بقيادة الدكتور أحمد يحيي وإشراف عام الدكتورة إيمان الشريف، عميد الكلية، قدموا خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية التي عبّرت عن روح أكتوبر وعظمة السلام المصري.

وتم عرض فيلم تسجيلي استعرض بطولات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر ودور مصر التاريخي في دعم قضايا السلام العادل والشامل في المنطقة.