ضبط 4 أطنان أرز مجهول المصدر وتحرير 325 محضرًا في حملات بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ توجيهاته بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية والغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية التي استمرت ثلاثة أيام عن تحرير 210 محاضر مخالفات للمخابز لنقص الوزن وعدم المطابقة للمواصفات وعدم النظافة، بالإضافة إلى 115 محضرًا لأسواق بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المحدد.

كما ضبط 4 أطنان ونصف أرز مجهولة المصدر بناحيتي بركة السبع وأشمون، إلى جانب ضبط 1800 زجاجة زيت صويا بدون مستندات بناحية أشمون، وتقرر التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمواجهة كافة صور الغش التجاري وضبط الأسواق، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.