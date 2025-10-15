انقطاع الكهرباء عن 24 قرية ومنطقة بكفر الشيخ 5 ساعات

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، فصل التيار الكهربائي عن 24 منطقة وقرية بنطاق مراكز كفر الشيخ، ولمدة 5 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

جاء ذلك تنفيذًا لأعمال الصيانة والمحولات والمغذيات الكهربائية من قبل فرق الصيانة والهندسة بكهرباء كفر الشيخ،

ووفق خريطة انقطاع التيار الكهربائي في كفر الشيخ من المقرر أن انقطاع التيار عن قرية قونه وتوابعها بمركز قلين، وقرية الشراعنة وتوابعها في مركز دسوق، وقريتي برية لاصيفر، والبحيري وتوابعها، وإصلاح شالما بمركز سيدي سالم، وقرية الشيخ مبارك وتوابعها التابعة لمركز البرلس، وقرية الثروي وتوابعها، وقومسيون شرق بمركز مطوبس.

كما مقرر انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق تابعة لمصيف بلطيم بمناطق النرجس، والفنار، والزهراء، ومستشفى النرجس، ومدخل النرجس، ومنطقة رفع مياه الشرب في الشيخ مبارك،

وفي مركز كفر الشيخ سوف يجرى انقطاع التيار الكهربائي عن محطة صرف أبو زيادة، وقرية الحمراء وتوابعها، وفي مركز الرياض سوف يجرى الانقطاع في قرية الوزارية، ومحطة محولات بقلولة، وفي الحامول عن تفريعة الخاشعة، وقرية الخاشعة وتوابعها، وفي فوة عن مناطق المرور، والصرف الصحي، ومسكن العلوي، وصرف صحي الجبانة.