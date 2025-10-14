"انتخابات القليوبية" تستقبل 65 مرشحًا للنواب قبل يوم من غلق باب الترشح

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة بنها الابتدائية، أوراق 65 مرشحًا في مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظة القليوبية، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي المحدد لغلق باب الترشح.

وتستمر اللجنة في استقبال طلبات الراغبين في خوض السباق الانتخابي حتى نهاية يوم غدٍ الأربعاء، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر، رئيس اللجنة، أن عملية استقبال الطلبات تتم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن المحكمة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وتنظيم عملية التقديم وتيسير عمل اللجنة.

وشهد محيط محكمة شمال بنها هدوءًا في توافد المرشحين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأوضح خضر أن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، بيان الانتماء الحزبي أو إثبات الاستقلالية، إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين، وفتح حساب بنكي مخصص للدعاية الانتخابية.