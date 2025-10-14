إعلان

منظومة شكاوى الشرقية تستجيب لـ 2518 شكوى خلال شهر

كتب : ياسمين عزت

11:48 ص 14/10/2025

المهندس حازم الأشموني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جهود فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، الذي نجح خلال شهر سبتمبر الماضي في الاستجابة لعدد 2518 شكوى وطلب بنسبة إنجاز 94%، وذلك وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة قبل توجيه الشكاوى إلى الجهات المختصة.

كما تم الاستجابة لعدد 36 شكوى واردة من خلال مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وأكد محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية تعد إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتواصل مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم والعمل على حلها، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطن المصري.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، أن المنظومة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء: www.shakwa.eg، الخط الساخن: 16528

تطبيق “في خدمتك” لنظامي Android & IOS و البريد الإلكتروني: shakwa@sharkia.gov.eg الرقم الأرضي لمحافظة الشرقية: 055–2333391 (ثلاثة خطوط) والفاكس: 055/2369134، صفحة فيسبوك الرسمية: facebook.com/sharkiaportal.ar ورقم الواتس آب الرسمي للمحافظة: 01270664666 يمكن إرسال الشكاوى مدعومة بالصور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم الأشموني منظومة شكاوى الشرقية شكاوي المواطنين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات