منظومة شكاوى الشرقية تستجيب لـ 2518 شكوى خلال شهر

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جهود فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، الذي نجح خلال شهر سبتمبر الماضي في الاستجابة لعدد 2518 شكوى وطلب بنسبة إنجاز 94%، وذلك وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة قبل توجيه الشكاوى إلى الجهات المختصة.

كما تم الاستجابة لعدد 36 شكوى واردة من خلال مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

وأكد محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية تعد إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتواصل مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم ومطالبهم والعمل على حلها، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطن المصري.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، أن المنظومة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء: www.shakwa.eg، الخط الساخن: 16528

تطبيق “في خدمتك” لنظامي Android & IOS و البريد الإلكتروني: shakwa@sharkia.gov.eg الرقم الأرضي لمحافظة الشرقية: 055–2333391 (ثلاثة خطوط) والفاكس: 055/2369134، صفحة فيسبوك الرسمية: facebook.com/sharkiaportal.ar ورقم الواتس آب الرسمي للمحافظة: 01270664666 يمكن إرسال الشكاوى مدعومة بالصور.