زراعة الشرقية تتابع حصاد الأرز ومواقع تجميع القش

كتب : ياسمين عزت

11:36 ص 14/10/2025

المهندس حازم الأشموني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل بقطاع الزراعة ودعم الاقتصاد المحلي. كما أن الأرز يمثل جزءًا مهمًا من التراث الزراعي والثقافي للمحافظة.

قامت مديرية الزراعة بالمرور الميداني لمتابعة حصاد محصول الأرز ومواقع تجميع القش بمركز ديرب نجم، بحضور المهندس هاني صلاح والمهندس وليد الشوادفي أخصائي الإرشاد الزراعي بالمحافظة.

من جانبه أوضح المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تنفيذًا لخطة وزارة الزراعة والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتدوير المخلفات ومواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، بالتنسيق مع الجهات البحثية وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة

وأشار إلى أنه تم تدريب المهندسين والمرشدين الزراعيين ومديري الجمعيات الزراعية على أهمية تدوير المخلفات الزراعية وكيفية نقل المعرفة إلى المزارعين من خلال لقاءات توعوية، تهدف إلى التحذير من مخاطر الحرق وأضراره البيئية، إلى جانب توضيح العقوبات والغرامات المقررة بحق المخالفين.

كما تناولت اللقاءات طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز، من خلال كبس القش وتحويله إلى بالات يسهل تداولها، أو استخدامه في إنتاج السماد العضوي الكمبوست، وكذلك إعداد أعلاف غير تقليدية بإضافة اليوريا أو الأمونيا لرفع القيمة الغذائية وزيادة نسبة البروتين، بما يحقق عائدًا ماديًا إضافيًا للمزارع ويسهم في رفع الدخل القومي الزراعي.

حازم الأشموني حصاد الأرز تجميع القش

