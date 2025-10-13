أسيوط - محمود عجمي:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، عددًا من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

شملت الجولة تفقد محطة تنقية مياه الشرب التي تعمل بطاقة فعلية 35 ألف متر مكعب يوميًا، والممشى السياحي الممتد بطول 2 كيلومتر، والذي يضم مسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء.

كما تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تفقدا 9 عمارات تضم 216 وحدة سكنية كاملة التشطيب، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين.

واختتمت الجولة بمتابعة أعمال تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وخدمة التوسعات العمرانية والمناطق السكنية الجديدة.