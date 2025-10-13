إعلان

حرب شوارع في منشأة العماري.. مشاجرة بالخرطوش بالأقصر تسقط 3 مصابين

كتب : محمد محروس

02:02 م 13/10/2025

مشاجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر- محمد محروس:

شهدت منطقة منشأة العماري شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، حالة من الفوضى بعد اندلاع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأهالي، استخدمت فيها أسلحة خرطوش وعصي وشوم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة، وسط حالة من الخوف بين السكان.

وبحسب التحريات الأولية، فإن خلافًا بسيطًا بين طرفين سرعان ما تحول إلى مشادة كبيرة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة الخرطوش والاعتداء بالعصي، مما أسفر عن إصابة شخصين بطلقات خرطوش وثالث بجروح في الرأس نتيجة الضرب بشومة.

هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الموقف، كما جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تطويق المنطقة أمنيًا لحين استقرار الأوضاع ومنع تجدد الاشتباكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منشأة العماري شاجرة لأقصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز لقمة تاريخية جديدة
ترامب يمنح حماس تفويضا مؤقتا لضبط الأمن في غزة
اشتباكات مسلحة بين حماس وعائلات مسلحة.. ماذا حدث في غزة أمس؟ (فيديو)