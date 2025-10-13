حرب شوارع في منشأة العماري.. مشاجرة بالخرطوش بالأقصر تسقط 3 مصابين

الأقصر- محمد محروس:

شهدت منطقة منشأة العماري شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، حالة من الفوضى بعد اندلاع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأهالي، استخدمت فيها أسلحة خرطوش وعصي وشوم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة، وسط حالة من الخوف بين السكان.

وبحسب التحريات الأولية، فإن خلافًا بسيطًا بين طرفين سرعان ما تحول إلى مشادة كبيرة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة الخرطوش والاعتداء بالعصي، مما أسفر عن إصابة شخصين بطلقات خرطوش وثالث بجروح في الرأس نتيجة الضرب بشومة.

هرعت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الموقف، كما جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تطويق المنطقة أمنيًا لحين استقرار الأوضاع ومنع تجدد الاشتباكات.