الإنقاذ النهري بسوهاج ينتشل جثة شاب غرق في نهر النيل بالبلينا

كتب : عمار عبدالواحد

01:05 م 13/10/2025

قوات الإنقاذ النهري

سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، جثة شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز شرطة البلينا.
وجرى الجثمان في مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مركز شرطة البلينا بلاغًا بالحادث، حيث تبين من التحريات أن الجثة تعود إلى محمود علاء عكاشة، في العقد الثاني من العمر، ويقيم نجع خباطة بناحية قرية الحرجة قبلي.


