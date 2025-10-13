الصور الأولى لحادث راعي دير القديسين وأسرته بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

حصل مصراوي على الصور الأولى لحادث القس دميان، راعي دير القديسين بالطود في محافظة الأقصر، والذي لقي مصرعه صباح اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري محور شمال الأقصر.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 من أفراد أسرته بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت جثة القس دميان إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

كانت غرفة النجدة بالأقصر قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.