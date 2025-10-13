مصرع قس وإصابة 4 من أسرته في انقلاب سيارة بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري محور شمال الأقصر.

وتبين أن الضحية هو القس دميان راعي دير القديسين بالطود في الأقصر، فيما أصيب أربعة من أفراد أسرته بإصابات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الكوبري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف ومن ثم استخراج تصريح الدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.