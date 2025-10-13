رئيس الرعاية الصحية يتفقد مجمع الفيروز لتأمين قمة شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جولة ميدانية تفقد خلالها مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، للاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام، التي تستضيفها مصر.

وتفقد "السبكي" العيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ والعناية المركزة بالمجمع، واطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية، وأكياس الدم ومشتقاتها، والأمصال والطعوم، مؤكدًا على أهمية الجاهزية الدائمة واستمرار تحديث المخزون الطبي لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.

وجّه رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة داخل كافة مستشفيات الهيئة بإقليم القناة، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، خاصة في التخصصات الحرجة والعاجلة، لضمان أعلى مستويات الخدمة الطبية خلال فترة القمة، بما يعكس جاهزية المنشآت التابعة للهيئة وقدرتها على تأمين الفعاليات الدولية الكبرى طبيًا.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز مجمع الفيروز الطبي بأحدث المعدات الطبية لإجراء العمليات الدقيقة ذات المهارة الخاصة، ودعمه بأفضل الكوادر المتخصصة لتعزيز الجاهزية الطبية لاستضافة الوفود الدولية في الفعاليات رفيعة المستوى.

يُذكر أن مجمع الفيروز الطبي مقام على مساحة 28 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 345 سريرًا، منها 191 سرير إقامة داخلية و154 سرير استقبال وطوارئ، إلى جانب أسرة الرعاية المركزة والحضانات والعمليات والغسيل الكلوي، إضافة إلى 24 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، وأقسام الولادة والحروق والأشعة والعلاج الطبيعي والقسطرة والمعامل وبنك الدم، علاوة على علاج مرضى الأورام بالكيماوي، مما يجعله منشأة طبية متكاملة قادرة على تقديم خدمات متطورة وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.