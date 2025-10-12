6 أشهر من الألم.. نهاية مأساوية لشاب دهسه قريبه عمدًا في فرح بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

صرّحت نيابة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بدفن جثمان شاب توفي متأثرا بإصابته بعدما دهسه أحد أقاربه، عمدًا بسيارته خلال حفل زفاف بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، حين أقدم أحد الأشخاص على دهس شاب بسيارته أثناء وجودهما داخل أحد الأفراح، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بإصابات خطيرة، جرى نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات الحكومية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس متأثرًا بإصاباته.

أفادت التحريات أن المتهم يُدعى "علي م. ع" ، وأنه تعمّد دهس المجني عليه محمود جمال ناجي عبدالقادر باستخدام سيارته، بسبب خلاف نشب بينهما داخل الفرح، ثم فرّ هاربًا من مكان الواقعة.

وأكد أهل المجني عليه أن الجريمة وقعت دون أي أسباب واضحة أو مشادات مسبقة، بعدما فوجئ الحضور بالمتهم يقود سيارته بسرعة داخل الفرح ويصدم المجني عليه عمدًا مرتين، وأشاروا إلى عدم وجود أي خلافات سابقة بين الأسرتين، وأن الجميع كانوا يشاركون في مناسبة عائلية واحدة، ما جعل الحادثة أكثر صدمة وحزنًا بين الأهالي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.