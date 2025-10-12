4 طعنات بخنجر.. كواليس مقتل تاجر عسل على يد أحد أقاربه في طنطا

في واقعة هزت أحياء مدينة طنطا بالغربية، أقدم أحد أقارب تاجر عسل على إنهاء حياته داخل سيارة ملاكي، مستخدمًا خنجرًا وجه به أربع طعنات نافذة، لتسقط الضحية على الفور بين الحياة والموت.

جاء قرار الأجهزة الأمنية القرار سريعًا، إذ تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، قبل أن تصدر جهات التحقيق قرارها اليوم بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما تتكشف تفاصيل الجريمة تباعًا وسط دهشة أهالي المنطقة.

- تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى خلافات مالية قديمة بين المجني عليه والمتهم، إذ أكدت التحريات أن الطرفين دخلا في نزاع طويل حول مبالغ مالية، لم يجد الطرفان له حلًا سوى المواجهة المباشرة.

استغل المتهم فرصة لقاء بينهما داخل سيارة المجني عليه بزعم تصفية الحسابات المالية، إلا أن اللقاء سرعان ما تحول إلى فاجعة. قام المتهم بسحب خنجره وطعن المجني عليه أربع طعنات نافذة في أماكن حساسة، أسفرت عن وفاته على الفور قبل أن يتمكن من طلب النجدة.

- إعادة تمثيل الجريمة

كجزء من التحقيقات، اصطحبت قوات الأمن المتهم تحت حراسة مشددة لإعادة تمثيل الجريمة في نفس موقع وقوعها داخل السيارة، حيث سرد تفاصيل فعلته بدقة، مؤكدًا أنه قصد إنهاء حياة المجني عليه عمدًا بسبب الخلاف المالي المستمر بينهما.

وأكدت التحريات أن المتهم حاول الفرار بعد ارتكاب الجريمة، لكنه وقع في قبضة أجهزة الأمن خلال ساعات معدودة، وتم ضبط السلاح المستخدم وإحالته للتحقيق.

- الإجراءات القانونية

اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحريز أداة الجريمة، وإحالة المتهم لمتابعة التحقيقات المكثفة تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات، بينما يستمر تجديد حبسه كل 15 يومًا لضمان سير التحقيقات دون أي عرقلة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية تمهيدًا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للفصل النهائي في الواقعة، مع استمرار تحريز السلاح المستخدم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سير العدالة وفق القانون، وسط متابعة الجهات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.