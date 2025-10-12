إعلان

تأجيل محاكمة أم متهمة بقتل طفلها بـ"حبة الغلة" في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

08:45 م 12/10/2025

تأجيل محاكمة أم متهمة بقتل طفلها بـحبة الغلة في كف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل نجلها عمدًا مع سبق الإصرار، إلى جلسة 8 نوفمبر 2025، لمناقشة تقرير الطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، ومحمود محمود يوسف، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور إيهاب صادق وكيل النيابة.

تعود وقائع القضية رقم 1512 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، إلى اتهام "نوال.س"، 37 عامًا، بقتل ابنها الطفل "محمد.ر" في 17 نوفمبر 2023.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة دست له مادة سامة "حبة غلة" في طعامه، وعندما انهار جسده، أجهزت عليه بخنقه بواسطة رباط قماشي بمساعدة شخص آخر مجهول، وقامت بتعليقه في حائط الغرفة حتى فارق الحياة، وذلك بقصد إزهاق روحه.

اقرأ أيضًا:

"شيطان الأمومة".. سيدة كفر الشيخ سمّمت ابنها ثم شنقته بحبل وجنش

سر الأظافر المقصوصة يفضح قاتلة ابنها.. سؤال القاضي يربك الأم المتهمة في المحكمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أم متهمة بقتل طفلها محاكمة ربة منزل جريمة قتل كفر الشيخ مادة سامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان