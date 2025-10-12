تأجيل محاكمة أم متهمة بقتل طفلها بـ"حبة الغلة" في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل نجلها عمدًا مع سبق الإصرار، إلى جلسة 8 نوفمبر 2025، لمناقشة تقرير الطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، ومحمود محمود يوسف، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور إيهاب صادق وكيل النيابة.

تعود وقائع القضية رقم 1512 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، إلى اتهام "نوال.س"، 37 عامًا، بقتل ابنها الطفل "محمد.ر" في 17 نوفمبر 2023.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمة دست له مادة سامة "حبة غلة" في طعامه، وعندما انهار جسده، أجهزت عليه بخنقه بواسطة رباط قماشي بمساعدة شخص آخر مجهول، وقامت بتعليقه في حائط الغرفة حتى فارق الحياة، وذلك بقصد إزهاق روحه.

